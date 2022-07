Große Nachfrage in Düsseldorf : Tennis-Boom stellt Clubs im Süden vor Probleme

Große Nachfrage in Düsseldorf

Beim Kinder-Tenniscamp des TC Holthausen – das Bild ist am 1. Juli entstanden – trainiert der Nachwuchs. Der Club erreicht wegen steigender Nachfrage allmählich seine Kapazitätsgrenze. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Vereine im Düsseldorfer Süden melden steigende Mitgliederzahlen. Wegen der hohen Nachfrage gibt es bereits Aufnahmestopps und lange Wartelisten. Beim TC Holthausen steht deshalb eine zusätzliche Halle auf der Wunschliste.

Tennis boomt, bundesweit sogar, und das vermehrte Interesse am „weißen Sport“ hat längst auch die Düsseldorfer Tennisvereine erreicht. Steigende Mitgliederzahlen im Stadtsüden melden die Clubs TC Benrath, TC Holthausen und TC77 Düsseldorf-Wersten. Doch die Freude ist getrübt. Nicht alle Wünsche auf Mitgliedschaft und Tennisspaß können derzeit erfüllt werden.

„Stopp!“, heißt es angesichts begrenzter Platzkapazitäten beispielsweise für Aufnahme-Willige am Benrather Schlossufer. „Die Nachfrage ist einfach zu groß“, begründet Tennistrainer Marek Owsianka das Einrichten einer Warteliste. Lediglich sechs Sandplätze stehen beim TC Benrath für Training und Wettbewerbsbetrieb zur Verfügung. Kurzfristig aufgenommen werden ausschließlich Familienangehörige von Mitgliedern und Akteure als Ergänzung für die Mannschaften.

TC Benrath 500 Mitglieder, Am Benrather Schlossufer 37, sechs Plätze, Trainerteam um Marek Owsianka

Ein Aufnahmestopp ist beim TC 77 in Wersten bereits seit vier Jahren Praxis. Das Missverhältnis zwischen Platzangebot und Mitgliederzahl lässt den 77ern keine andere Wahl. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Gründungsmitglied Rainer Dautzenberg. Elf Senioren- und acht Jugendteams teilen sich sechs Tennisplätze plus „einen halben“. Der kleinere „Pampersplatz“ inklusive ist ausschließlich für die Drei- bis Fünfjährigen reserviert.

436 Mitglieder zählen die Werstener aktuell. Wer großes Glück hat, rückt per Mundpropaganda nach. „Und überall wird neu gebaut“, berichtet Dautzenberg, der darauf hofft, dass sich eine dringend notwendige Erweiterung des Platzangebots in Zukunft realisieren lässt. Trainer-Sorgen kennt man in Wersten nicht. Der Club kooperiert mit der Tennisschule Jan Hofer.