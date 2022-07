Sommerfest im Zentrum plus in Holthausen : Ein fröhlicher Nachmittag für Senioren

Düsseldorf Im Holthausener Zentrum plus gab es erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein buntes Sommerfest. Das Urlaubs-Motto kam gut bei den Gästen an. Spaß und Erholung standen im Mittelpunkt.

Am Eingang bildete sich nachmittags kurz eine Warteschlange, die von den Gästen aber schon zum munteren Austausch und Gesprächen genutzt wurde. Das Team der Ehrenamtlichen ließ es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich zu begrüßen und mit einem Glas alkoholfreiem oder einem normalen Sekt in den frisch geschmückten Innenhof zu entlassen. „Schön, dass wir heute feiern“, freuten sich die ersten Besucher, die in luftiger Kleidung kamen und Schattenplätze aufsuchten. Viele hatten auf gemeinsame Veranstaltungen in einem solchen Rahmen lange verzichten müssen und reihten sich gerne geduldig unter den Wartenden ein. Nina Becker, Leiterin des Zentrum plus: „Wir haben dieses Urlaubsmotto gewählt, damit man hier mal bewusst dem Alltag entfliehen kann“, sagt sie. Auch Maria Rönsberg-Peil setzte mit ihrem Bastelangebot in Origami-Technik bei den bunten Papier-Faltereien auf Urlaubsmotive. „Zum Thema Urlaubsgefühl bieten sich Schmetterlinge, kleine Schiffe und Vögel an oder Blüten. Daraus können auch Girlanden für den Balkon entstehen“, sagt sie. Gemeinsam wurde unter Anleitung von Maria Rönsberg-Peil konzentriert gefaltet. „Origami kann man überall machen“, sagt die Expertin.