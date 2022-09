Schützenfest in Rommerskirchen : Anstel feiert mit Familie Moll

Sonne satt beim Schützenfest in Anstel: Die Bruderschaft feiert mit Christian und Eva Moll, hier bei der Parade am Sonntagnachmittag. Foto: Georg Salzburg (salz)

Anstel Bestes Wetter, besondere Ehrungen: Die Schützenbruderschaft in Rommerskirchen-Anstel feiert wieder wie vor Corona. Ein Höhepunkt für das Königspaar: die Parade am Sonntag.

Drei Jahre lang haben insbesondere König Christian I. und seine Königin Eva Moll darauf gewartet: Als am Samstag der Startschuss für das Schützenfest in Anstel fiel, freute sich mit dem Paar nicht nur die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Anstel darauf, vier unbeschwerte Tage miteinander feiern zu können. Gefühlt das ganze Dorf war auf den Beinen. Ein Höhepunkt wartete gleich am Samstagabend auf das Königspaar: die Krönungsmesse in der Schützenhalle. Nach dem Fackelzug folgte die Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich. Bei der Schützenparty wurde ausgelassen gefeiert, wie Bruderschafts-Schriftführer Nico Zbiek berichtet, waren viele junge Menschen dabei.

Der Sonntagmorgen begann mit einer Frühparade. Beim musikalischen Frühschoppen mit der Blaskapelle „Die Gohrer“ ging es weiter im Programm. In diesem Jahr standen zahlreiche Ehrungen an. So wurden Schützen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Aloys Odenthal, Norbert Küttelwesch, Heijo Küttelwesch, Karl Kraemer, Wilfried Jochemich und Volker Geburek erhielten eine Ehrung für 60-jährige Vereinstreue.

Erwähnenswert auch: Der Großvater des Königs, Fritz Moll, ist mit dem hohen Orden samt Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz ausgezeichnet worden. Schriftführer Zbiek weißt auch darauf hin, dass Markus Rösgen mit dem Musikerorden in Silber ausgezeichnet wurde, nun hat Markus Berghoff seine Rolle als Tambourmajor übernommen. Außerdem erhielt Thorsten Queste den Jugendverdienstorden in Silber für sein Engagement.

Am Nachmittag folgte mit Festumzug und großer Parade ein Höhepunkt für das Königspaar. Ansteler Bürger hatten im Vorfeld die Häuser und Straßen geschmückt, auf denen die Schützen durch den Ort zogen. Am Wochenende mit dabei: die Fahnenschwenker – sieben Mädchen und ein Junge – sowie das neue Edelknabencorps. „Für einen Ort in der Größe von Anstel durchaus eine Besonderheit“, betont Nico Zbiek, der auch auf den starken Hofstaat des Königspaars hinweist.

Weil trotz aller Freude Corona immer noch „mitfeiert“, hatte sich die Bruderschaft gut vorbereitet, um das Fest so entspannt wie möglich feiern zu können. Neu installierte Spülmaschinen und ein offenes Konzept für die Schützenhalle sollten maximale Sicherheit geben.

Der heutige Montag beginnt mit der Königsproklamation, am Abend stehen der Ehrenabend der Zugkönige und die Ehrung des Jungschützenkönigspaares an. Am Dienstag stehen unter anderem das Damenpokal-, sowie das Königsschießen an. Beim Königsehrenabend klingt das Fest aus.

(NGZ)