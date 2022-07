Nach Seniorenprotest : Rheinbahn ändert Umleitung für die Itterstraße

Düsseldorf Die Endhaltestelle der Linie 789 in Holthausen wird ab Freitag wieder angefahren. Sie sollte eigentlich wegen der Sperrung der Itterstraße wochenlang wegfallen.

Bereits mit Betriebsbeginn am Freitag um 4 Uhr, soll die Haltestelle „Am Falder“ wieder angefahren werden. Eine Rheinbahn-Sprecherin erklärte, dass man hierzu noch Rücksprache mit der Stadt habe halten müssen. „Unter anderem müssen die Fahrzeuge nun durch das Wohngebiet Am Zunder“, so die Sprecherin. Weil dort für größere Fahrzeuge aber kaum ein Durchkommen sei, soll ein Halteverbot eingerichtet werden. „Wir müssen eine gewisse Frist einhalten, bevor das Halteverbot am Freitagmorgen greift“, erklärt die Sprecherin.