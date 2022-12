Ausbau des Reisholzer Hafens Politik stimmt neuem Gewerbepark zu

Dem Wunsch nach einer tiefer gehenden Information über den Inhalt der fast 1000-seitigen Studie schloss sich die gesamte BV an. Für die CDU teilte deren Sprecher Ulrich Hampe mit, dass seine Fraktion zwar die Schaffung von Arbeitsplätzen als wichtig erachte, gleichzeitig müsse die BV aber darüber informiert werden, was das Verkehrsgutachten zum Hafenausbau ausführe. In direkter Hafennähe will Entwickler Aurelis ein ähnliches Projekt umsetzen. Thomas Nicolin, der für die FDP in das Gremium zurückgekehrt war, in dem er schon seit 1999 fast unterbrochen saß, verwies auf die inzwischen fast 30 Jahre dauernde Diskussion, was aus dem Reisholzer Hafen wird. Er sehe die aktuelle Entwicklung in Hinblick auf die zu erwartende Verkehrsbelastung kritisch.