Schulausstattung in Düsseldorf W-Lan in Grundschulen wird weiter ausgebaut

Der Bezirksvertretung 6 (BV), zuständig für die Stadtteile Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich, stehen in jedem Jahr rund 233.000 Euro zur Verfügung, um damit Projekt und Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Schulen durchführen zu können. Beschlossen haben die Politiker im Laufe des Jahres beispielsweise die Finanzierung von Brandschutzmöbeln für die Flure der Grundschule Beedstraße, von Fahrradständern für die Schule in der Krahnenburgstraße und für einen Schaukasten an der Kartause-Hain-Schule.