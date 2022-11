Ferienpark Reeser Meer Grundstücksverkauf unter Dach und Fach

Der geplante Ferienpark am Reeser Meer hat die nächste Hürde genommen: Nachdem der Rat der Stadt Rees bereits im März grundsätzlich Grünes Licht für das Projekt gab, beauftragte er am Dienstagabend in einer nicht öffentlichen Sondersitzung einstimmig die Stadtverwaltung damit, den Grundstückskaufvertrag abzuschließen. Das Areal zur Errichtung des Ferienparks wird damit an die Projektentwicklungsgruppe Wald und Welle Reeser Meer GmbH mit Sitz am Wahrsmanshof in Rees verkauft.