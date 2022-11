Rund 50 Einsatzkräfte vor Ort : Bus der Rheinbahn brennt komplett aus

Düsseldorf Ein Bus der Rheinbahn hat in Düsseldorf-Holthausen Feuer gefangen. Das Fahrzeug befuhr zum Zeitpunkt des Unglücks die Münchener Straße. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Straße war gesperrt.

Ein Brand im Motorraum eines Busses der Rheinbahn hat am Donnerstagabend für einen großen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Durch ausgelaufene Betriebsmittel wurde die Fahrbahn auf mehreren Hundert Metern verunreinigt und musste durch die Polizei gesperrt werden. Der Fahrer des Busses wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines Linienbusses, welcher aufgrund eines technischen Defektes liegen geblieben war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum bereits in Flammen.

Da der Bus im Rahmen einer Betriebsfahrt unterwegs war, befand sich ausschließlich der Fahrer an Bord. Er hatte beim Verlassen des Fahrzeuges geringe Mengen an giftigen Rauchgasen eingeatmet. Notfallsanitäter des Rettungsdienstes führten eine medizinisch Erstversorgen durch und brachten ihn anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus.