Bürgerinitiative wehrt sich gegen Stadt : Hafenalarm legt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Zuschke ein

Gegen Cornelia Zuschke wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Bürgerinitiative hat über das Informationsfreiheitsgesetz die Herausgabe der Hafen-Machbarkeitsstudie gefordert. Die Frist wurde nicht eingehalten.

Die Bürgerinitiative Hafenalarm, die sich seit Jahren gegen den Ausbau des Reisholzer Hafens mit einem Containerterminal wendet, hat am Sonntag per E-Mail Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Cornelia Zuschke sowie Beschwerde nach dem Informationsfreiheitsgesetz eingelegt. Die Mail ist an Oberbürgermeister Stephan Keller, die Bezirksregierung als Kommunale Dienstaufsicht der Stadt Düsseldorf und die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gegangen.

Hintergrund ist, dass die Frist für die Akteneinsicht in die Machbarkeitsstudie für den Reisholzer Hafen am Freitag ergebnislos abgelaufen ist. In einem Schreiben hatte die Stadt mitgeteilt, dass es eine zeitliche Verzögerung gebe, da Zuschke, die in Personalunion Planungsdezernentin der Stadt und Aufsichtsratsvorsitzende der Hafenentwicklungsgesellschaft ist, erst noch in einer Aufsichtsratssitzung der Entwicklungsgesellschaft, die am 1. Dezember sein wird, von ihrer Schweigepflicht entbunden werden müsse.

Zum einen will Hafenalarm nicht bis Dezember warten, zum anderen können deren Mitglieder nicht nachvollziehen, dass Cornelia Zuschke als Dezernentin inhaltlich in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 Ende August ermächtigt gewesen sei, inhaltlich als Dezernentin besagte Machbarkeitsstudie zur Fortentwicklung des Reisholzer Hafens darzustellen und zu bewerten. Das, so Hafenalarm, lasse sich nach Lesart des Anschreibens der Stadt an Hafenalarm mit der vorhandenen Schweigepflicht schließlich nicht vereinbaren. Zudem, so Hafenalarm in der Beschwerde, heiße es in der Nachricht der Verwaltung vom 17. November, dass der Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf die Machbarkeitsstudie gar nicht vorliege.

In ihrer Beschwerde-Mail stellt die Bürgerinitiative folgenden Antrag: Die Behörden sollen feststellen, dass die Beigeordnete und Dezernentin Cornelia Zuschke gegen das Informationsfreiheitsgesetz gegenüber der Bürgerinitiative (BI) Hafenalarm verstoßen hat. „Ihr wird aufgegeben, den SprecherInnen der BI die Machbarkeitsstudie D.Port Hafen Reisholz unverzüglich entsprechend dem Antrag vom 17. Oktober vollständig zuzuleiten.“