Machbarkeitsstudie der Hafenentwicklungsgesellschaft „Ausbau des Hafens lohnt sich“

Das Schlagwort zum Internetauftritt heißt „Reaktivierung des Hafengebietes Düsseldorf-Reisholz“. Dort fand sich am späten Donnerstagnachmittag das Papier, das allerdings keine sensationellen Neuigkeiten enthält. Im Vorfeld hatte es aus Kreisen schon geheißen, dass auch in der Machbarkeitsstudie nicht viel Neues darüber hinaus stehe, was schon bekannt geworden ist: Der Hafen soll nicht mehr, wie mal vor zehn Jahren geplant deutlich vergrößert werden, sondern in seinem jetzigen Ausmaß umgebaut und saniert werden. Zentrales Anliegen sei es, Güterverkehr von der Straße auf den Wasser- und Schienenweg zu verlagern, um den Wirtschaftsstandort Düsseldorf zu stärken, heißt es.