Geplanter Ausbau des Reisholzer Hafens : Hafenalarm will Hafen-Gutachten einsehen

Düsseldorf Die Bürgerinitiative hat am Montag einen Antrag zum Informationsfreiheitsgesetz gestellt und fordert die Offenlage sowohl der Machbarkeitsstudie als auch einen anwaltlichen Abschlussbericht zur geplanten Mediation.

Die Bürgerinitiative fordert die Offenlegung innerhalb der nächsten vier Wochen von zwei Dokumenten: Der „Machbarkeitsstudie des interdisziplinären Gutachterkonsortiums zum Hafen Reisholz“, sowie den Abschlussbericht der Rechtsanwaltskanzlei „May u.a. Frankfurt“ über die Sondierungsphase der Mediation, die es zwischen Stadt, Initiative und Hafenentwicklungsgesellschaft gegeben hatte, wie es in einem Schreiben von Hafenalarm an die Stadt heißt. Die Anwälte sollen 2020 in ihrem Abschlussbericht geraten haben, in das Mediationsverfahren zu gehen, passiert ist aber nichts.