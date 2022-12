Auch der Martinszug wurde schon kurzfristig abgesagt Holthausen bleibt ohne Weihnachtsbaum

Dass in einem Holthausener Lotto-Geschäft übers Jahr in einer Spendendose gesammelte Geld für die Weihnachtsbaumbeleuchtung sei dem Heimatverein ordnungsgemäß übergeben worden: „Es ist schon auf unserem entsprechenden Konto gut geschrieben worden.“ Und kann dann 2023 verwendet werden. Denn noch einmal, so lautet nun die Resonanz aus dem Stadtteil, wolle man nicht auf einen Leuchtpunkt in der Weihnachtszeit verzichten. Chistoph Groth, Chef der Holthausener St.-Sebastianus-Schützen hat bereits den Holthausener CDU-Ratsherrn André Tischendorf angeschrieben, der seit kurzem Mitglied im Heimatverein ist: „Es sollte jetzt darum gehen, dass wir im Stadtteil im nächsten Jahr zusammen was auf die Beine stellen“, sagt Groth. So will er seinen engen Kontakt mit der Holthausener Karnevalsgesellschaft Räbbelche nutzen, um die Durchführung solcher Aktionen auf eine breitere Basis zu stellen. Er kann sich vorstellen, die Kirchengemeinden ins Boot zu holen.