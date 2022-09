Angebot des Zentrum plus in Holthausen : Wie Migranten mit Musik Deutsch lernen

Zeynep Toprak kommt aus der Türkei, Nicolas Morvay aus Rumänien. Sie begeistern sich für die Musik und sind Teilnehmer von „Wortklang“. Foto: Marie Bockholt

Düsseldorf Im Projekt „Wortklang“ singen Menschen verschiedener Nationen gemeinsam. Noch bis Ende des Jahres gibt es öffentliche Auftritte. Der nächste Termin unter dem Namen „Zivot. Alles ist Tango“ ist am Donnerstag, 29. September Dann ist auch das Tango-Trio NRW zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Mehr als die Hälfte der Einwohner in Holthausen hat einen Migrationshintergrund. Das geht aus Zahlen des Amtes für Statistik und Wahlen hervor. So wie Zeynep Toprak haben viele von ihnen einen deutschen Sprachkurs besucht. Mit ihrer Aussprache ist die 45-Jährige, die früher in Istanbul lebte, nicht immer zufrieden. Um diese zu verbessern und Kontakt im Stadtteil zu finden, nimmt sie am Projekt „Wortklang – Sprache lernen mit Musik“ teil. Wöchentlich trifft sie sich mit Frauen und Männern aus Rumänien, Spanien, Westafrika oder dem Iran. Gemeinsam spielen sie Instrumente und singen in den verschiedenen Sprachen. Noch bis Jahresende präsentieren einige der Projekt-Teilnehmer literarisch-musikalische Themen vor Publikum.

An diesem Tag greift Toprak zu ihrer Baglama; die Laute ist unter anderem in der Türkei als Instrument verbreitet. Toprak hat Musik studiert. Seit etwa zehn Jahren lebt sie in Deutschland: „Erst habe ich einen Sprachkurs besucht. Dann kamen meine Kinder und jetzt bin ich hier zu Hause.“ Mit kraftvoller Stimme singt sie die ersten Strophen des Liedes auf Türkisch. Dann folgen einige deutsche Verse von Bettina Wegners „Alles, was ich wünsche“ zur gleichen Melodie. Kurze Zeit später gibt Nicolas Morvay eine Kostprobe seiner Keyboard-Kunst. Der 74-Jährige kommt aus Rumänien und lebt seit 38 Jahren in Deutschland. Er arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Pianist.

„Wir möchten die Kultur der Länder in den Kurs einbringen, die Teilnehmer gestalten die Inhalte mit“, erklärt Uschi Lauterjung. Sie ist eine der Leiterinnen des Zentrum plus des Arbeiter-Samariter-Bundes in Holthausen. Dort ist die Idee zu „Wortklang“ entstanden. Sonntags treffen sich bis zu acht Düsseldorfer mit Migrationshintergrund in den Räumen an der Henkelstraße. Seit Kurzem kommt eine weitere Projekt-Gruppe im Awo-Treff an der Geeststraße zusammen. Abseits von der Grammatik mit Akkusativ, Genitiv und Futur sollen Melodien und Rhythmen Sprachbarrieren abbauen und die Freude am Lernen fördern. Mittlerweile ist „Wortklang“ als niedrigschwelliger Sprachkurs anerkannt. Das Projekt wird vom Landesmusikrat NRW gefördert.

Themen aus dem Alltag, aus Literatur und Geschichte bringen Hannah Cohen und Rainer Winkels ein. Cohen besitzt Bühnenerfahrung als Theaterspielerin im Amateurbereich. Sie empfinde das Projekt als Bereicherung, sagt sie. Das Zentrum plus werde oft nur mit Seniorenarbeit verbunden. „Die jüngste Teilnehmerin im Projekt ist aber 21 Jahre alt“, sagt Lauterjung.

Aus der fortgeschrittenen Wortklang-Gruppe ist ein weiteres Projekt namens „Lieder und Lyrik“ entstanden. Regelmäßig treten die Musiker auf. Der nächste Termin unter dem Namen „Zivot. Alles ist Tango“ ist am Donnerstag, 29. September. Dann ist auch das Tango-Trio NRW zu Gast im Zentrum plus.