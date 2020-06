Ende der Ausschreibungsfrist für Gutshof Niederheid : Nur ein Angebot für den Gutshof Niederheid

Mitten in der Stadt und nahe zu Henkel befindet sich der Gutshof, dessen Ursprünge im 13. Jahrhundert liegen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Holthausen Der einzige Interessent will das denkmalgeschützte Gebäude nicht pachten, sondern kaufen. Am 2. Juni endete die Ausschreibungsfrist, wegen Corona hatte die Stadt diese verlängert.

Am 2. Juni ist die Ausschreibungsfrist für die Vermarktung des Gutshofs Niederheid abgelaufen. Ein großer Erfolg war diese Methode, das sanierungsbedürftige Ensemble an den Mann zu bringen, allerdings nicht. Die Verwaltung hat nur ein einziges Angebot erhalten. Das kommt nicht von dem bisherigen Interessenten, einem Betreiber eines Hofes aus Rommerskirchen, auf dem auch therapeutisches Reiten angeboten wird. Mit dem hatte die Verwaltung länger verhandelt. Dieser hätte auch den in Niederheid beheimateten Reiterhof wie bisher weiterlaufen lassen. Doch die Verwaltung war dann plötzlich der Meinung gewesen, dass der Interessent zu große Forderungen gestellt hatte. Darum war dann nun der Weg einer Ausschreibung gewählt worden.