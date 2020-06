Kultur in Remscheid : Kosten für Kultur in der Corona-Zeit

Kosten für Kultur in der Corona-Zeit

Kultur in Remscheid

Remscheid Ob städtische Kulturinstitute wie das Teo Otto Theater, die Volkshochschule und die Musikschule trotz der Corona-Zeit finanziell mit einem blauen Auge davonkommen, lässt sich noch nicht abschließend sagen.

Durch die ausgefallenen Seminare und Kurse im März und April nahm die VHS 60.000 Euro weniger an Gebühren ein. Mit etwa 70.000 Euro beziffert Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, die Verluste an Zuweisungen für die Migrationskurse. 14 Module wurden gestrichen, die ansonsten der Bund bezahlt hätte. Zudem gab es keine Kooperationsangebote mit den Schulen und keine Vermietungen der Säle an Fremde. Den Verlusten von etwa 130.000 Euro stehen Einsparungen von 115.000 Euro gegenüber. Seine freien Dozenten hat das Bildungsinstitut während der Corona-Zeit nicht bezahlt.