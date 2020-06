Gesundheitsamt vermeldet : In Remscheid gibt’s aktuell keinen Corona-Fall

In Remscheid gibt’s aktuell keinen Corona-Fall

Insgesamt gab es bislang 241 positiv getestete Personen in Remscheid. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Ein Meilenstein im Kampf gegen das Corona-Virus ist erreicht, schreibt das Gesundheitsamt am Dienstag: Aktuell gibt es nämlich keinen Remscheider mehr, der an der Lungenkrankheit Covid-19 leidet.

Thomas Neuhaus, der den Corona-Krisenstab leitet, betont: „Auf das heutige Niveau der nachgewiesenen Infektionen haben wir lange gemeinsam in der Stadt hingearbeitet. Wir können alle sehr glücklich sein, dass das Infektionsgeschehen bis heute so gut verlaufen ist. Stellvertretend für den Krisenstab möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die durch ihre Verhaltensanpassung dazu beigetragen haben und damit Menschenleben in Remscheid gerettet haben.“