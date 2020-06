Aktion „Profis gegen Moos und Grünspan“ : Großreinemachen im Brückenpark Müngsten

Markus Boddenberg von den Technischen Betrieben reinigt im Müngstener Brückenpark Bänke mit dem Hochdruckreiniger. Foto: Uwe Vetter

Solingen / Remscheid Mitarbeiter der Technischen Betriebe Solingen sorgten am Mittwoch unter Deutschlands höchster Eisenbahnbrücke für Sauberkeit. Die Aktion dient insbesondere der Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Die Steinbänke am Haus Müngsten im Brückenpark sehen witterungsbedingt ziemlich verschmutzt aus. Moos und Grünspan, die sich ebenfalls aufgrund der naturnahen Lage an manchen Stellen gebildet haben, wird von Mitarbeitern der Technischen Betriebe Solingen (TBS) nun professionell mit einem zu Jahresbeginn angeschafften Hochdruckreiniger zu Leibe gerückt.

Stadtbildpfleger Markus Boddenberg hat damit keine große Mühe, die Sitzbänke mit Blick auf Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke binnen kurzer Zeit zu säubern. „Der Vorher-Nachher-Effekt ist enorm“, sagt Manuel Graf mit Blick auf die gereinigten Sitzflächen.

Info Brückenpark wurde im Juni 2006 eröffnet Foto: Uwe Vetter Hochdruckreiniger Der von den Technischen Betrieben angeschaffte Hochdruckreiniger arbeitet ausschließlich mit Wasser, das stufenlos mit einer Temperatur von bis zu 90 Grad einstellbar ist. Brückenpark Im Rahmen der Regionale 2006 wurde der Brückenpark ab 2005 neu gestaltet, im Juni 2006 wurde Eröffnung gefeiert. Damals stand aber Haus Müngsten noch nicht. Bei der Neugestaltung des Parks wurde darauf geachtet, dass alles mit dem Naturschutz in Einklang steht. Kosten Die Gestaltung des Parks hat laut Bergischer Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 6,7 Millionen Euro gekostet.

Graf ist beim TBS zuständig für die Stadtbildpflege. Unter dem Motto „Profis gegen Moos und Grünspan“ rückten am Mittwoch acht Stadtbildpfleger mit Besen und Bürsten im Brückenpark an, um das beliebte Ausflugsziel von Dreck und Müll zu befreien. Hinzu kamen eine Kehrmaschine und eben der Hochdruckreiniger. „Wir sind regelmäßig im Brückenpark vor Ort. Diese große Aktion ist auch Teil der Kampagne ,Sauberes Solingen’. Und die Aktion dient insbesondere auch der Verbesserung der Aufenthaltsqualität“, erklärt TBS-Teilbetriebsleiter Nobert Motzfeld. Zumal der Brückenpark ein bedeutsamer Park für die Stadt und die Region sei.

Zudem ein Besuchermagnet und das Herz der Projekte der Regionale 2006. 2007 wurden beispielsweise 300.000 bis 350.000 Besucher im Jahr gezählt. Vor allem deswegen, weil der Brückenpark ein Symbol für die bergische Kooperation ist. Der Park ist zudem Mittelpunkt des Städtedreiecks Solingen, Remscheid und Wuppertal. Mit der Schwebefähre bietet der Brückenpark Müngsten außerdem noch eine weitere Attraktion.

Von der Schwebefähre bis zu den Parkplätzen hat sich am Mittwoch das Reinigungsteam der Technischen Betriebe den Park vorgenommen. „Wegen der Bauarbeiten an der Müngstener Brücke ist gut ein Drittel des Parks aber immer noch gesperrt“, bedauert Norbert Motzfeld. Eigentlich sollten die Arbeiten am Bergischen Wahrzeichen längst beendet sein, zumal die Deutsche Bahn das historische Bauwerk zwischen Solingen und Remscheid seit mehreren Jahren schon instandsetzt. Doch nachdem es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Verschiebungen des Fertigstellungstermins gekommen war, sollen die Arbeiten nun voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein.

„Wir haben wegen der Teilsperrung mehr Abfalleimer aufgestellt und die Reinigungsintervalle erhöht“, sagt Motzfeld. Vor allem deswegen, weil es in der Vergangenheit ein Müllproblem im Brückenpark gab. Das habe sich durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen – es wurde auch in neue Sitzbänke investiert – aber gelegt. Motzfeld: „An den Wochenenden kümmert sich darüber hinaus die Lebenshilfe um die zusätzliche Reinigung.“

Im Teilbetrieb Straßengrün und Stadtbildpflege arbeiten rund 150 Personen. Gut 40 Beschäftigte sind in der Stadtbildpflege. „Wir haben uns zuletzt in einer größeren Aktion den Bahnhof Mitte und auch Spielpunkte in der Innenstadt vorgenommen“, berichtet Manuel Graf. Ein Bereich am Entenpfuhl steht noch aus. „Überdies wollen wir auch Spielpunkte in Ohligs gründlich reinigen“, so Graf.