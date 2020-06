Kultur in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Das Junge Theater zeigt ab Sonntag auf dem Youtube-Kanal des Theaters den Musikfilm „Beethoven abgedreht“. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Viel Beethoven, aber auch einige Ausstellungen und frische Kunstprojekte – das gibt es in den kommenden Tagen in Mönchengladbach zu sehen. Eine Übersicht über alle Kulturveranstaltungen:

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Beethoven I Ein Abend über den Komponisten Ludwig van Beethoven mit Musik, Literatur und Tanz steht am Samstag, 20. Juni, 19.30 Uhr, auf dem Sonderspielplan des Theaters. André Parfenov spielt, Michael Grosse, Irene van Dijk und Alessandro Borghesani tanzen. Im Zentrum des Abends steht Beethovens letzte Klaviersonate Opus 111. Intendant Michael Grosse liest dazu aus „Dr. Faustus“ von Thomas Mann jene Passagen, die zu den grandiosesten Musikbeschreibungen der Literatur gehören. Ein Pas de Deux zur Mondscheinsonate beschließt das Programm. Interessierte erhalten unter 02166 6151100 Informationen über Ticketkontingente.

Beethoven II Am Sonntag wird „Beethoven abgedreht“. Das Junge Theater präsentiert am 21. Juni, 19.30 Uhr, einen Musikfilm über den Komponisten – analog in der Krefelder Spielstätte des Theaters, digital auf der Internetseite des Theaters theater-kr-mg.de. Ursprünglich war ein Live-Theaterabend geplant; jetzt wagen sich die Mitglieder des Jungen Theaters an eine Filmversion ihres Beethoven-Projektes: Regisseurin Katja Bening hat mit dem musikalischen Leiter und Pianisten Michael Preiser ein jugendlich-frisches Programm zum Jahresregenten Ludwig van Beethoven konzipiert, in dem spartenübergreifend die Künstler des Jungen Theaters zu Wort, (Tanz)schritt und Ton kommen.

„Szenen einer Ehe“ Hörbar und sichtbar werden die „Szenen einer Ehe“ am Sonntag, 21. Juni, 20 Uhr, auf der Großen Bühne des Theaters Mönchengladbach in einem Hörspiel auf der Bühne: „Kopfkino“ nennen die Macher des Theaters die Inszenierung, in der Esther Keil und Bruno Winzen eine Ehe in Szene setzen. Tickets ab 22 Euro unter www.reservix.de.

Operngala „Kleine Operngala mit großen Stimmen“ – unter diesem Motto singen Mitglieder des Ensembles und des Opernstudios Niederrhein Duette und Arien von Verdi, Donizetti und Bizet. Informationen unter 02166 6151100.

Promenadenkonzert Am Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr, geben die Niederrheinischen Sinfoniker erneut ein „Promenadenkonzert“ im Theaterpark am Theater Mönchengladbach. Auf dem Programm stehen Stücke von Grieg, Mozart, Tschaikowsky und vielen anderen. Tickets ab 22 Euro unter www.reservix.de. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert auf der großen Bühne statt.

Galerie Löhrl Fotografien von Dieter Nuhr sowie Arbeiten von Künstler der Galerie sind in der „Inhouse Messe“ auf der Kaiserstraße 58/60/67 und 69 zu sehen. Geöffnet Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Kunstverein MMIII Unter dem Ausstellungstitel „shaped“ präsentiert der Kunstverein sechs Künstler: Nils Bleibtreu, Domingo Chaves, Roman Lang, Eilike Schlenkhoff, Filiz Özcelik und Colin Penno. Geöffnet ist die Schau am Sonntag, 11 bis 14 Uhr.

Ausstellung Outside Am Sonntag, 21. Juni, 14 bis 20 Uhr, ist Julian Westermann im ehemaligen Casino auf der Waldhausener Straße 2-6 zu Gast. In Zusammenarbeit mit den MG_Artfriends zeigt er Arbeiten, die in der Auseinandersetzung mit dem Außen entstanden sind. Dabei geht es um Kleidung, die zur Abgrenzung und Identitätskonstituierung dient, um räumliche Definitionen eines Draußen, das sich jenseits eines klar markierten Innenraums befindet, bis hin zum Außen, als etwas jenseits von Gewohnheiten, Eindeutigkeit und vorgegebenen Strukturen. Zu dem Thema sind drei Performances geplant. Es ist die erste Ausstellung der Netzwerkinitiative Inter. Sie geht bis 12. Juli.

Lichtinstallation aus Müll Am Donnerstag, 18. Juni, 14 bis 18 Uhr, hält sich die Künstlerin Christiane Behr im Ladenlokal Am Neumarkt 11 auf, um aus Kunststoffabfällen eine organische Lichtinstallation zu entwickeln. An dem Projekt sind die MG_Artfrieds und die Montag Stiftung beteiligt. Die Besucher werden gebeten, saubere Abfälle aus Kunststoff mitzubringen.

Kunstraum Konstantin Am Sonntag, 21. Juni, 12 bis 18 Uhr, öffnet die Eigentümerin des Kunstraum Konstantin, Bärbel Schoor, wieder ihre Räume für eine Besichtigung. „Endlich gemeinsam“ lautet das Motto der Ausstellung mit Arbeiten von Schoor, Renate Linnemeier, HOLT und Hilla Baecker. Adresse: Kunstraum Konstantin, Konstantinstraße 58/Hof 2 in Mönchengladbach.

Geigenkonzert Am Sonntag, 21. Juni, 19.30 Uhr, kommt der Violinist Francis Norman für 30 Minuten per Livestream in die Wohnzimmer. Zu finden unter www.facebook.com/events/ .

Chor online Der Jüchener Chor Projekt 007 stellt am Samstag um 20 Uhr statt des geplanten Live-Auftritts das Video „You raise me up“ online. 38 Chormitglieder, Gästsänger und Instrumentalisten haben ihren Part eingesungen. Ein Kreativteam aus den Reihen des Chores hat ein Video angefertigt. Zu sehen unter projekt-007.de/.

Zwischenzeit Am Freitag, 19. Juni, 15.30 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Helena, St. Helena-Platz 11, ein Orgelkonzert statt. Reinhold Richter spielt Werke von Paul Hindemith und Philip Glass. Alfred Schöne steuert eigene Texte zum Thema „Dialog mit der Natur“ bei. Der Eintritt ist frei.

Bunker Güdderath Besucher können in einem ungewöhnlichen Ambiente Kunst erleben: am Samstag, 20. Juni, 18 Uhr, und am Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es online und nur nach Voranmeldung unter www.bunkerfuehrungen.de oder unter Ruf 02166 912485.