Gesamtschule in Remscheid : Große Mängel an der Sophie-Scholl

Hohenhagen Der Brandschutz in der Sophie-Scholl-Gesamtschule auf dem Hohenhagen entspricht nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Jüngste Begehungen hätten gezeigt, dass es noch „größere Mängel gibt als vermutet“, heißt es in einem Bericht der Stadt für den Rat.

Die umfangreiche Sanierung muss schnell angegangen werden, da sonst „eine Schließung der Schule“ droht, heißt es weiter. Der Rat soll am Donnerstag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Dringlichkeitsbeschluss fassen. Es geht um viel Geld. Insgesamt 2,1 Millionen Euro wird das Projekt kosten. 1,4 Millionen entfallen auf die Brandschutztechnische Sanierung, 700.000 auf Kauf und Ausstattung von Modulen, in die während der Bauzeit Lehrer und Schüler in sechs Klassenzimmer und zwei Lehrerzimmer ausweichen sollen.

Der Bericht listet eine Reihe von Mängeln auf. Ein wesentlicher entsteht aus einer baulichen Besonderheit der 1997 fertig gestellten Gesamtschule, berichtet Thomas Judt, der Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Die offene, luftige Bauweise lässt zwar Oberlicht in alle Etagen durch, bietet aber Brandrauch umgekehrt die Möglichkeit, sich wie in einem Kamin in alle Etagen auszubreiten. Durch horizontale, runde Rauchschutzvorhänge soll dem entgegengewirkt werden. Auch die komplette Brandmeldeanlage muss ausgetauscht, das Lüftungssystem ergänzt werden und vieles mehr.

Die Ergebnisse der Ausschreibungen liegen vor, sagt Judt. Stimmt der Rat zu, könnten die Aufträge schnell vergeben werden. „Mindestens ein Jahr“, so schätzt Judt, wird die Sanierung dauern. Hier kommen die Container-Module ins Spiel. Sie sollen den Schülern und Lehrern jeweils eines der vier Gebäude-„Finger“ als Ausweichquartier dienen, während ein Gebäudeteil saniert wird. Die Stadt hat abgewogen, ob sie diese Module mieten soll oder ob sie gekauft werden. Vorgeschlagen wird der Politik nun mit Blick auf die lange Bauzeit der Kauf. Judt ist sicher, dass diese Module später auch an anderer Stelle in der Stadt als Ausweichquartier zum Einsatz kommen können. Auch ein Wiederverkauf sei aber denkbar.