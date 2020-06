Engagement in Remscheid : Kraftstation verschenkt alte Computer an bedürftige Schüler

Honsberg Diana Mucha, Sozialarbeiterin der Kraftstation, führt eine Art Warteliste für das Verschenken von PCs und Laptops. Während des Lockdowns hat sie immer wieder von Hilferufen gehört, dass Familien mit ihren Kindern abgeschnitten waren von der Kommunikation mit den Schulen.

„Die Computer sind nicht besonders schnell, aber man kann mit ihnen alle Aufgaben erledigen“, sagt Warmuth. Sie verfügen über ein neues Betriebssystem (Windows 10), und über einen Teamviewer besteht die Möglichkeit für den neuen Besitzer, sich Hilfe beim Fachmann zu holen. Warmuth betont, durch das Aufspielen eines neuen Betriebssystems werden alle alten Daten gelöscht. So brauche sich keiner Sorgen zu machen, dass Daten des Vorbesitzers irgendwie in falsche Hände geraten. Neben dem neuen Betriebssystem gibt es noch Systeme, um einen Text zu schreiben, Tabellen zu erstellen und Bilder zu bearbeiten. Fünf Stunden braucht Warmuth, um einen alten PC auf Stand zu bringen.

Nach einer groben Schätzung des Schulamtes gibt es in Remscheid 4200 Schüler, die nicht über einen PC verfügen. 2800 davon haben keinen Zugang zum Internet. Die Lehrer in den Schulen wissen am besten, welche Kinder technische Unterstützung brauchen. Die Schulen vermitteln den Kontakt zur Kraftstation, wo die Computer abgeholt werden können. Für Sozialarbeiter Stefan Flüs ist es wichtig, dass die Schüler das Gerät geschenkt bekommen und nicht geliehen. So können sie eigenständig die Welt des PCs erobern.