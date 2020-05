Sanitäranlagen werden erneuert : Stadt steckt Geld in den Jugendclub „Kamper 17“

An der Kamperstraße 17 können Kinder und Jugendliche und Erwachsene im Alter zwischen sechs und 27 Jahre Freunde treffen und kreativ werden. Bald soll auch die neue Dachterrasse fertig sein.

(rö) Nach einem Ortstermin in der Jugendfreizeiteinrichtung „Kamper 17“ zeigten sich die SPD-Vertreter in der Bezirksvertretung 9 sauer über den Zustand der Sanitäranlagen im Obergeschoss. Durch einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen nimmt die Stadt nun 78.000 Euro in die Hand, um das zu ändern. Allerdings verweist die Verwaltung darauf, dass die Einrichtung im Erdgeschoss über Toiletten verfügt, die 2010 neu gebaut wurden.

Doch auch so hat die Stadt in den vergangenen Jahren Geld in die Einrichtung gesteckt. Bereits im Oktober 2015 wurde der Bauantrag zur Errichtung der Dachterrasse eingereicht, die Genehmigung wurde im Juni 2016 erteilt. Nach Erstellung der Ausführungsplanung, der statischen Berechnung und Ausschreibung der Gewerke wurde im Mai 2017 mit der Herstellung des Durchbruchs für die Terrassentür begonnen. Probleme mit der beauftragten Metallbaufirma, die das Geländer einbauen sollte, führten zu Verzögerungen im Bauablauf, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung für die Bezirksvertreter. Inzwischen wurde das Geländer gestellt und der Terrassenbelag wird zeitnah gelegt. Es könne laut Stadt davon ausgegangen werden, dass die Terrasse in diesem oder spätestens im nächsten Monat fertiggestellt sei. Zudem wurde aus dem Topf Bauunterhalt des Jugendamtes folgendes finanziert: neuer Bodenbelag im Billardraum, neuer Bodenaufbau mit Fliesen im Eingang, neue Akustikdecke im Büroraum, Küchenanstrich, neuer Waschmaschinenraum.