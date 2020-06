Hilden : Runder Corona-Tisch tagt Ende Juni

Hilden Politik einigt sich auf die Besetzung und den Start am Mittwoch, 24. Juni. Das neue Gremium soll auch in den Sommerferien regelmäßig tagen. Ob Initiator Claus Pommer dabei sein wird, steht noch nicht fest.

Dass der Runde Tisch „Corona Hilfe“ kommt, steht schon seit dem 3. Juni fest. Wann die erste Sitzung stattfindet und wer mit an dem Tisch sitzt, das haben die Stadtverordneten in der Ratssitzung am Mittwochabend beschlossen.

Starttermin für das Gremium ist demnach Mittwoch, 24. Juni, 18 Uhr. Teilnehmen werden Mitglieder aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen und wechselnde Gesprächspartner, die aus den von der Corona-Krise betroffenen Bereichen stammen. So soll die Verwaltung zum Beispiel Unternehmer, Künstler, Vereinsvertreter und Eltern einladen. „Der Runde Tisch wird auch in den Ferien tagen“, erklärte der Fraktionsvorsitzender der Bürgeraktion, Ludger Reffgen. Das Ziel sei eine dichte Beratungsfolge.

Die Idee für den Runden Tisch hatte der parteilose Bürgermeisterkandidat Claus Pommer. „Wir müssen alles tun, um unsere sozialen und wirtschaftlichen Strukturen zu erhalten“, erklärte er. Pommer wird von der Bürgeraktion, der CDU, der FDP und den Grünen unterstützt. Diese vier Parteien hatte auch die Sondersitzung des Rates am 3. Juni veranlasst, in der die Mehrheit der Stadtverordneten für die Einrichtung eines Runden Tisches gestimmt hat.

„Ich bin froh, dass es jetzt losgeht und dass sogar die Sommerferien als Beratungszeit genutzt werden“, erklärte Claus Pommer am Donnerstag. Ob er selbst am Runden Tisch teilnehmen werde, liege nicht in seiner Hand. „Falls mich der Runde Tisch einlädt, werde ich mich dagegen nicht verwehren.“ Eine Entscheidung darüber dürfte in der ersten Sitzung am Mittwoch fallen.