Anregungs- und Beschwerdeausschuss tagt : Anwohnerin für Temporeduzierung

Auf der Bonner Straße in Höhe Niederheid soll bald Tempo 50 gelten.

Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss, der am Dienstag, 16. Juni, ab 15 Uhr im Rathaus in der Stadtmitte tagt, hat auch ein Thema aus dem Süden auf der Tagesordnung. Eine Anwohnerin der Bonner Straße regt an, auf der Straße zwischen Niederheid und Trippelsberg das Tempo von derzeit 60 auf 50 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Ihre Argumentation: Dieser Abschnitt werde Tag und Nacht von vielen Schwerlast-Lkw und Autos genutzt. Die Zahl und Größe der Lastwagen steige dabei ständig. „Die Lärmbelastung und Erschütterungen sind sehr erheblich und überschreiten oft die Grenze des Zumutbaren“, heißt es in der Begründung. Zudem gehe von Tempo 60 eine Gefährdung für die Kinder aus, die dort wohnten und zur Schule gehen müssten. Am liebsten wäre es der Petentin, dass die Verwaltung die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert, und wenn das tagsüber nicht möglich sei, dann wenigstens in der Nacht.