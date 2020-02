Karnevalsgesellschaft Räbbelche : Wiewer-Party bei den Räbbelche

In Holthausen feierten die Jecken auch die Darbietungen der Räbbelche-Tanzgarden. Foto: Endermann, Andreas (end)

In Holthausen feierten hunderte verkleidete Jecken am Kamper Acker.

Ralf Schüller musste nicht lange bitten. Kaum hatte der Leadsänger der „Jolly Family“ das „Hey, ho, nananana, du bis mejn Heimot“ angestimmt, da schossen die Arme der Narren im Holthausen Center in die Höhe, um im Rhythmus der Musik nach links und rechts zu schwingen. Die Jolly Family begeisterte zum „Altweiberauftakt“ der Karnevalsgesellschaft Räbbelche mit eigenen Titeln und Texten, sowie ihrem Herz für unvergessene Evergreens aus Düsseldorf.

Mit einer stimmungsvollen Mischung zum Mitsingen und Schunkeln versetzten die Sieger des närrischen Ohrwurms 2015 die Quallen, Marienkäfer, Clowns, das übergewichtige hellblaue Einhorn, Löwen, Mäuse und tatsächlich einigen Möhnen direkt in perfekte Karnevalsstimmung. „Auf einer Skala von eins bis zehn vergebe ich eine acht“, urteilte Wikinger Norbert, genannt „Nordi“. „Aber da kommt noch was, die fangen ja gerade erst an.“

Demo in Düsseldorf nach Anschlag in Hanau geplant

„Trauer und Wut“ : Demo in Düsseldorf nach Anschlag in Hanau geplant

Nach Anschlag in Hanau

Nach Anschlag in Hanau : NRW verzichtet auf Karnevalsempfänge - Moscheen sollen geschützt werden

So war Altweiber in Düsseldorf

Karnevals-Reportage : So war Altweiber in Düsseldorf

Viel wichtiger ist für Aschmoneit aber, dass die Karnevalsgesellschaft aus dem Düsseldorfer Süden wieder dazu in der Lage ist, einen Großteil des Altweiber-Programms selbst zu gestalten. Es standen die Piccolos, die Junioren der Tanzgarde, genauso auf der Bühne, wie die „Räbbelche Altstars“. So war es eine familiär-heimatverbundene stadtteilorientierte und doch weltoffene Frühschoppen-Karnevalsparty, die einen perfekten Einstieg in den Straßenkarneval bildete.