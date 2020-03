Sanierungsbedarf : Linke protestiert gegen den Verkauf von Gut Niederheid

Die Stadt hat den 19.000 Quadratmeter großen Gutshof Niederheid zum Verkauf angeboten. Das Verfahren läuft bis in den April. Foto: Endermann, Andreas (end)

Holthausen Die Stadt will den stark sanierungsbedürftigen Hof an einen Investor verkaufen. Gibt jedoch Befürchtungen, dass dies das Angebot – unter anderem für Förderschulen – einschränken könnte.

Die Gebäude sind feucht und alt, die Dächer löchrig und die Wände verschimmelt. Der Gutshof Niederheid in Holthausen ist in keinem guten Zustand, die nötige Sanierung des mehr als hundert Jahre alten Gebäudekomplexes würde mehr als fünf Millionen Euro kosten. Diese Kosten will die Stadt nicht tragen und hat den alten Hof deshalb im Dezember 2019 zum Verkauf ausgeschrieben.