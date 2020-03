Gartenamt gab keine Fällgenehmigung : Bau von Garagen an der Boschstraße ist vom Tisch

Der Bauträger hatte die von der Verwaltung nachgeforderten Unterlagen nicht eingereicht.

(rö) Die Bewohner einer Siedlung an der Boschstraße können erstmal aufatmen: In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9 informierte die Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen darüber, dass die auf einer Grünfläche geplanten Garagen so schnell jetzt erstmal nicht kommen werden. „Der dem Bauaufsichtsamt vorliegende Bauantrag gilt als zurückgenommen, da die nachgeforderten Unterlagen nicht nachgereicht wurden. Sollte ein neuer Bauantrag eingereicht werden, wird im Rahmen der Prüfung des Bauantrages das Garten-, Friedhof- und Forstamt beteiligt, sofern schützenswerte Bäume betroffen sind“, heißt es schriftlich in der Antwort.