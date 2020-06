Schnellbuslinie SB 57 fährt jetzt bis Langenfeld : Stadt sieht keine Notwendigkeit für Bushalt in Niederheid

Die Bezirksvertretung 10 hatte Wünsche für eine Erweiterung der Schnellbuslinie SB 57 geäußert, die den Stadtbezirk direkt an die Uni anbindet. Die Stadt lehnt derzeit beides (Samtagsfahrten und Halt in Niederheid) ab.

(rö) Die Schnellbuslinie SB 57 war einst in den Betrieb gegangen, um Studierenden, die im Stadtbezirk 10 wohnen, zu ermöglichen, gut mit dem ÖPNV zur Uni zu kommen. Inzwischen wird der Bus auch rege von Berufstätigen der Uni-Klink, der Universität und von Arbeitsstätten im Umfeld sowie von Schülern der Schule Siegburger Straße genutzt. Mit der Fahrplanumstellung am 20. April wurden nicht nur die Fahrten bis Langenfeld verlängert, zudem verkehrt die Linie SB 57 werktags nun zwischen 6 und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Wie bei allen Linien werde die Nachfrage im Rahmen der Möglichkeiten und Kapazitäten durch die Rheinbahn erhoben. Dabei würde auch untersucht, inwieweit Studierende dieses Angebot samstags benötigten und nutzten. Die Erweiterung wünschen sich die Mitglieder der Bezirksvertretung 10. Die Stadt sieht den Bedarf als gering an. Die Verwaltung regt deshalb an, die Verlängerung der Linie und die Ausweitung des Angebotes sowie die sich nach einer gewissen Zeit anschließende Datenerhebung durch die Rheinbahn abzuwarten.