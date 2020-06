Neubau der Benrather Eissporthalle an der Kappeler Straße liegt im Zeitplan : Eishallenvertrag steht noch aus

So soll die neue Eishalle an der Kappeler Straße aussehen. Animation: IDR Foto: Repro RP

Benrath Auf ihrem Gelände an der Kappeler Straße in Benrath baut die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) im Auftrag der Stadt eine neue Eishalle. Fertigstellung ist für Jahresende geplant. Saisonstart ist aber erstmal wieder in der Paulsmühle.

Von Andrea Röhrig

(rö) Als es nach dem obligatorischen Spatenstich beim Neubau der Benrather Eissporthalle an der Kappeler Straße erstmal hakte und sich über Wochen auf dem Grundstück neben der Hauptschule nichts regte, herrscht inzwischen rege Bautätigkeit. Wegen der Corona-Pandemie war der Eislaufbetrieb in der Halle an der Paulsmühlenstraße, die aus Altersgründen ersetzt werden soll, bereits am 13. März und damit zwei Wochen vor der offiziellen Sommerpause eingestellt worden. Weil der Neubau aber noch nicht so schnell fertig wird, beginnt die neue Eislaufsaison noch an alter Stätte.

Am 21. August soll dort das rutschige Vergnügen unter Corona-Bedingungen wieder losgehen. Trotz Eislauf-Sommerpause hat sich die Politik diese Woche in der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien mit der Eishalle beschäftigt. Die Grünen wollten von der Verwaltung Antworten auf Fragen zum noch ausstehenden Mietvertrag. Die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) ist Bauträger und vermietet die Halle nach Fertigstellung über einen Zeitraum von 30 Jahren an die Stiftung Schloss und Park Benrath, die die Halle im Auftrag der Stadt künftig betreibt.