Pandemie in Düsseldorf : 30 Impfungen am Tag im Impfmobil

Hassels Das städtische Impfmobil hat in dieser Woche in Garath und Hassels Station gemacht. Es wurden noch einige Erstimpfungen verabreicht. Die Gründe, sich jetzt noch für eine Immunisierung zu entscheiden, sind unterschiedlich.

Rund 30 Personen am Tag nehmen dieses Angebot an, sagt Silvia Nauruhn, bei der Düsseldorfer Feuerwehr mitverantwortlich für die Corona-Impfaktion. „Davon sind ein paar Erstimpfungen, vor allem Menschen, die den Impfschutz für ihre Arbeit nachweisen müssen“, berichtet Nauruhn. Andere entscheiden sich jetzt erst zur Impfung, weil sie glauben, dass Spätfolgen, hätte es sie gegeben, bekannt geworden wären. Die meisten Besucher des Impfmobils sind aber Menschen, die ihre Erstimpfung mit Johnson & Johnson bekommen haben und nun den Booster brauchen. Auch die vierte Impfung für Vorerkrankte und ältere Menschen wird verabreicht, allerdings bisher nicht der Totimpfstoff Novavax.

Das Team legt den Schwerpunkt seiner Stationen häufig auf soziale Brennpunkte, wo die Impfquote statistisch schlechter ist. An seinen jeweiligen Standorten zeigt das Team Präsenz, wirbt aber nicht aktiv für das Angebot. „Wir wollen ja niemanden zwingen.“ In Garath wurden die Mitarbeiter auch von einer Impfgegnerin angesprochen und kritisiert. Zugleich sind jedoch auch viele Menschen dankbar für das niedrigschwellige Angebot – in Garath kamen auch Menschen aus dem benachbarten Baumberg. Auch für nicht mobile Personen ist der Impfmobil vor Ort eine große Hilfe – im Bedarfsfall besucht das Team auch Personen in den umliegenden Wohnungen.