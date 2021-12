Bezirkssportanlage bekommt ein Beachvolleyballanlage : Start der letzten Bauphase

Düsseldorf Bis Mitte 2022 sollen eine Laufbahn und ein Beachvolleyballfeld die Umgestaltung der Sportanlage komplettieren. Diese ist eine beliebter Treffpunkt.

Auf der Bezirkssportanlage Am Wald ist ein Bagger angerollt und hat mit dem Abriss einer alten Stehtribüne am Rand des ehemaligen Aschenplatzes die letzte Bauphase für die Modernisierung des Geländes eingeleitet. Auf der Bezirkssportanlage sind die Sportler der SG Benrath-Hassels, die EJF-Kita „Wunderwald“ sowie das Bewegungs- und Gesundheitszentrum „Hassels Fit“ untergebracht. Bis Mitte 2022 sollen eine vierbahnige 100-Meter-Sprintstrecke und ein Beachvolleyballfeld die umfassende Umgestaltung der Sportanlage komplettieren.

Fußballsport Der 2019 in Betrieb genommene zweite Kunstrasenplatz hat Platz geschaffen für einen reibungslosen Spiel- und Trainingsbetrieb der SG Benrath-Hassels mit 17 Nachwuchs- und fünf Seniorenteams. Ein Naturrasenstreifen – angrenzend an die geplante Sprintstrecke – bietet alsbald weiteren Raum für die Bambini.

Auf die Realisierung der zugesagten Umgestaltung des Geländes hat die SG Benrath-Hassels lange warten müssen. Beim Bau von „Hassels Fit“ verhinderten die Pleite eines Bauunternehmers sowie Baumängel eine fristgemäße Fertigstellung. „Und der Baubeginn unseres zweiten Kunstrasenplatzes hat sich auch immer wieder verzögert“, erinnert sich Monski. Inzwischen ist mit der Bezirkssportanlage Am Wald ein schmuckes Sportgelände in Betrieb, in dem Anwohner vor allem aus Benrath und Hassels für jedes Alter ein breites Bewegungsangebot – bis hin zu Gesundheitssport – finden.

Umgestaltet wird in der letzten Bauphase auch der Eingangsbereich der Bezirkssportanlage. Vor der neuen Zufahrt reguliert eine Schranke, dass nur noch Wirtschaftsfahrzeuge sowie Benutzer von Schwerbehindertenparkplätzen per Zugangscode auf das Gelände fahren können.

Mit dem geplanten Abschluss der letzten Bauphase im Sommer 2022 sind die Wünsche der Hasselaner allerdings nicht vollends erfüllt. „Uns fehlt ein Büro“, merkt Monski an. Für die Errichtung eines solchen Verwaltungsraums, das der Verein in drei oder vier Jahren in Eigenleistung erstellen will, muss bei der SG noch angespart werden. Bei der Stadt steht man diesem Anliegen positiv gegenüber.