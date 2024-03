Familienfest im Düsseldorfer Süden Fest in Hassels wächst an neuem Standort

Großzügig und weitläufig präsentierte sich das Hasselser Familienfest, das in diesem Jahr erstmals auf der Bezirkssportanlage Am Wald stattfand. „Es war immer schwierig, am alten Standort alle Stände mit einzubeziehen und dort eine vernünftige Infrastruktur anzubieten“, sagte Tobias Kaiser von den ausrichtenden St.-Antonius-Schützen. Sechsmal fand das Familienfest bislang an der Fröhlenstraße statt. „Jetzt sind wir auch näher an Benrath und der Paulsmühle und haben auch neue Kooperationspartner.“ Weiterer Vorteil des Umzugs: Eine Straßensperrung war nicht notwendig, und mehr Platz gab es auch.