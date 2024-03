Düsseldorf-Hassels Hotel wird zum 1. Mai Flüchtlingsunterkunft

In den Ausschreibungsunterlagen heißt es, dass das Hotel Am Schönenkamp, das derzeit 112 Zimmer hat, umzäunt werden und ein Pförtnerhäuschen bekommen soll. Innendrin wird man etwas umbauen müssen – unter anderem für Sozialräume. Hinter dem Haus könnte ein Spielplatz entstehen. Bis einschließlich Mittwoch, 27. März, kann man noch ein normales Zimmer in dem Hotel buchen. Über ein Buchungsportal ist eines für 65 Euro zu haben. Die Bewertungen sind zuletzt nicht mehr besonders gut gewesen. Es gab viel Kritik an der Ausstattung.