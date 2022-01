Experiment zur neuen Mobilität : Schlechte Radwege werden zur Gefahr

Hassels Ralf Postler hat sein Auto verkauft und bewegt sich mit Bus und Bahn, Rad und Roller. Im Winter stößt er auf Probleme mit nassem Laub und sanierungsbedürftigen Radwegen.

Im Frühsommer des vergangenen Jahres hat Ralf Postler aus Hassels beschlossen, probeweise auf das eigene Auto zu verzichten. Seither bewegt er sich mit alternativen Verkehrsmitteln. Im Nahbereich ist Postler mit dem eigenen E-Scooter unterwegs, für weitere Strecken benutzt er das E-Bike. Zur Arbeit im linksrheinischen Düsseldorf fährt er, wenn nicht mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, der Anschluss des Düsseldorfer Südens an die Schnellbuslinie helfe hier enorm, so Postler. Wenn er größere Dinge transportieren muss, greift er hingegen auf Carsharing-Angebote zurück.

Für den Hasselser war der Verkauf des eigenen Autos, welches schon vorher viel Zeit in der Garage verbrachte, ein Experiment, um zu sehen, wie gut man in der Stadt darauf verzichten kann. Und fiel während der warmen Monate sein Fazit noch durchweg positiv aus, muss Postler sich nun eingestehen, dass es gerade im Winter neue Probleme gibt. „Der Zustand der Radwege in Düsseldorf ist an vielen Stellen nicht gut“, sagt der Hasselser. Vor allem bei Nässe, Glätte oder Laub auf dem Boden könne das zur Gefahr werden – er ist bereits dreimal mit seinem Rad gestürzt, zum Glück ohne sich dabei schwer zu verletzen.. „Manchmal sieht man Unebenheiten unter dem Laub nicht, und wenn man mit dem E-Bike eine gewisse Geschwindigkeit fährt, wird das zum Problem“, resümiert Postler, der seither bewusst langsamer fährt. Ärgerlich findet er auch, dass an manchen Stellen der Stadt das nasse Laub von der Fahrbahn auf die Rad- und Fußwege geräumt wird. „Von Frühjahr bis Herbst hat das alternative Mobilitätskonzept gut funktioniert“, so sein Fazit, „aber im Winter wird es ohne Auto schwierig.“