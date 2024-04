Stadtteilprojekt Jumpers in Düsseldorf Wie Kenneth einen Tischtennis-Profi besiegte

Seit fünf Jahren werden im Jumpers-Haus an der Potsdamer Straße 49a bis zu 50 Kinder täglich betreut. „Wir sind ein offenes Haus, wer kommt, kommt“, erläutert Stephanie Sampson, die zusammen mit Samela Voss das Jumpers-Haus in Hassels-Nord leitet. „Wir sammeln derzeit Geld, damit wir wieder regelmäßig Mittagessen anbieten können. Dieses Angebot hatten wir schon einmal, aber zurzeit leider nicht.“ In der offenenen Perspektivwerkstatt bietet Jumpers Hausaufgabenhilfe, Lernspiele, Sprachförderung und verschiedene Workshops an: zum Beispiel Theater, Musik, Werken oder Backen. „Wir feiern jedesmal eine Schülerin, die durch unsere Hausaufgaben- und Lernbetreuung so gut geworden ist, dass sie nur noch Einsen schreibt“, sagt Sampson. „Wir möchten jetzt mehr Kontakte zu den Vereinen im Stadtviertel aufbauen, um unseren Kids noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.“ Um Aufmerksamkeit für die Jumpers-Arbeit zu erzeugen und die Spendenbereitschaft anzukurbeln, setzt Riewesell auch auf bekannte Namen, wie beispielsweise Dimitrij Ovtcharov, Speerwurf-Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin Steffi Nerius und Tischtennis-Nationalspielerin Sophia Klee.