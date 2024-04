Hänsel & Gretel in Hassels Second-Hand-Boutique für Kindersachen zieht um

2022 expandierte die Boutique erneut und bezog neben der Hasselsstraße 60 noch das Nachbargeschäft an der Nummer 62. Dort werden seither jene Artikel untergebracht, die im Online-Shop präsentiert werden. „Beide Geschäfte sind für die Kundschaft zugänglich. Kunden von außerhalb sehen aber nur das, was im Geschäft an der Hasselsstraße 62 hängt“, erklärt Gründerin Cordula Kuhlmann. Sie hatte das Geschäft zum Jahreswechsel an Tochter Simone übergeben.