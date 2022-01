Vereine im Corona-Modus : Senioren vermissen den Sport in Pandemie-Zeiten

Marion Hayen vor dem Altenheim St. Antoinus, in dem sie Bewegungsangebote für die Bewohner anbietet. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Marion Hayen ist Sozialarbeiterin im Altenheim St. Antonius. Weil sie auch in der SG Benrath-Hassels aktiv ist, bietet sie Kurse für Senioren im Heim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Senf

Ältere Menschen in Bewegung zu bringen, das ist für Marion Hayen ein großes Anliegen und wichtiger Teil ihrer täglichen Arbeit als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin im Altenheim St. Antonius in Hassels – und sogar darüber hinaus. Auch Seniorinnen und Senioren im lokalen Umfeld der Einrichtung, die sich Am Schönenkamp befindet, gehören zu ihrer Zielgruppe.

Die ehrenamtliche Abteilungsleiterin für Gesundheits- und Seniorensport bei der SG Benrath-Hassels organisiert nämlich als vom Landessportbund (LSB) geschulte Bewegungsexpertin in Hassels das Projekt „Bewegt älter werden im Wohnquartier“, welches sich als Kooperation zwischen Verein und Altenheim versteht und wofür die SG als bundesweit erster Verein mit einer Urkunde vom LSB ausgezeichnet wurde.

„2021 ging allerdings gar nichts“, lautet die traurige Jahresbilanz, und damit bestätigt Marion Hayen nur, was allgemein bekannt ist – dass die Corona-Lage im vergangenen Jahr viele ältere Menschen betroffen und in ihrem gewohnten Lebensrhythmus eingeschränkt hat. Bereits 2020 mussten die Kurstreffen für die Heimbewohner und die Alten von außerhalb ausfallen, und die Videoclips mit Bewegungsanleitungen, die Marion Hayen mit Unterstützung der SG Benrath-Hassels beim Landessportbund in Duisburg erstellt hatte, waren lediglich ein mäßiger Ersatz. „Nicht jeder verfügt über die technischen Voraussetzungen, um unser Online-Angebot wahrnehmen zu können“, berichtet Marion Hayen. Isolation ist in vielen Fällen die Folge gewesen.

„Wir vermissen unseren Sport“, lauten die Klagen der über 60-Jährigen. Meist ein Dutzend Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatte sich regelmäßig im Kursraum des Altenheims eingefunden, um Arme und Beine zu recken und den Rücken zu strecken – und um neben den Übungen zum körperlichen Fitbleiben die oft wenigen sozialen Kontakte zu pflegen, die aufgrund des Älterwerdens noch übrig geblieben sind.

Für die Bewohner und Bewohnerinnen im Altenheim hat sich Marion Hayen immerhin Ersatz-Projekte wie „Der bewegte Flur“ einfallen lassen. Für die Senioren aus der Nachbarschaft blieb die Tür zum Altenheim corona-bedingt jedoch geschlossen. In diesem Jahr, das derzeit immer noch im Zeichen der Pandemie steht, will Hayen, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, auf Outdoor-Aktionen ausweichen. Begleitete Spaziergänge oder Gymnastik am Rollator bieten sich dazu an, um die Bewegungsfähigkeit auch im hohen Alter zu erhalten.