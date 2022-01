Antrag des Integrationsrates aus September 2020 : Hassels-Nord: CDU will runden Tisch

Hassels-Nord: CDU will runden Tisch

Düsseldorf Bis 2017 tagte die Gesprächsrunde regelmäßig, dabei waren unter anderem Vertreter der Ordnungsbehörden sowie Vertreter von Verbänden. Die Bezirksvertretung unterstützte den Antrag des Integrationsrates.

(rö) Bereits im September 2020 beschloss der Integrationsrat einstimmig auf Antrag der CDU-Mitglieder im Gremium, dass die Verwaltung den runden Tisch für die Hochhaussiedlung in Hassels-Nord zeitnah wiederbeleben soll. Dieser Wunsch sei den Politikern bei einer Quartiersbegehung angetragen worden, hieß es damals.

Die zuständige Bezirksvertretung (BV) 9 signalisierte in ihrer Sitzung im November 2020 ihre Unterstützung für den Antrag. 2017 fand das letzte Treffen des runden Tisches statt. Dort wurden Probleme im Stadtteil, die die Menschen betrafen, wie auch das Zusammenleben der vielen unterschiedlichen Nationalitäten besprochen und Lösungen erarbeitet. Mit am Tisch saßen die Ordnungsbehörden wie auch Vertreter von weiteren Ämtern der Stadt, sozialen Trägern und Verbänden. Ins Leben gerufen wurde er damals, weil es in der Hochhaussiedlung mehrfach zu gefährlichen Brandstiftungen gekommen war und sich viele Bewohner nicht mehr sicher fühlten.