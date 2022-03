Corona-Lage im Kreis Mettmann : Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt

Kreis Mettmann Der Kreis meldet am Donnerstag einen Anstieg der Anzahl von Corona-Patienten in Krankenhäusern. Insgesamt zählt das Gesundheitsamt 1129 Neuinfektionen an einem Tag. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Donnerstag 11.309 Menschen im Kreis Mettmann, 245 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 1003 (78 neu infiziert), in Haan 750 (67 neu), in Heiligenhaus 602 (43, 41 neu), in Hilden 1235 (151 neu), in Langenfeld 1520 (137 neu), in Mettmann 889 (81 neu), in Monheim 925 (80 neu), in Ratingen 2082 (262 neu), in Velbert 1726 (188 neu) und in Wülfrath 577 (44 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Donnerstag 1129 Neuinfektionen.