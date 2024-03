CDU-Ratsmitglied fordert schnelle Bürgerinformation Umbau des Hotels zur Flüchtlingsunterkunft

Das glaubt Ratsherr Angerhausen auch für den Fall, dass die AfD sich auch in Hassels gegen die Einrichtung positionieren wollten. „Wir hatten in der Vergangenheit schon zwei Flüchtlingsunterkünfte in Hassels, einmal im Matthias-Claudius-Haus und auf der Bezirkssportanlage Am Wald.“ In beiden Fällen habe es keine Probleme und ein großes ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung gegeben. Er will trotzdem Sorgen von Anwohnern nicht vom Tisch wischen. Umso wichtiger, sagt der CDU-Mann, sei eine zügige Information darüber, wer in das Mercure-Hotel einziehe und wie die Menschen betreut würden.