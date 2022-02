Schneiderin aus Hassels : Nähen für die große Bühne

Das Kleid für die Prinzessin aus „Der gestiefelte Kater“ ist eine von vielen Arbeiten der Hasselser Bühnenschneiderin Petra Tschurer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Hassels/Innenstadt Petra Tschurer ist seit 27 Jahren Schneiderin an der Deutschen Oper am Rhein. Aufgewachsen ist sie in Benrath, lebt aber seit vielen Jahren in Hassels. Häufig arbeitet sie an mehreren Kostümen für große Aufführungen gleichzeitig.