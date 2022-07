Grundschule Emil-Barth-Straße in Düsseldorf-Garath : 1392 Kilometer für die Ukraine-Hilfe zurückgelegt

Grundschule Emil-Barth-Straße in Düsseldorf-Garath

Düsseldorf Der Erlös von 9614,35 Euro wird nun zugunsten des Bündnisses deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland hilft - Nothilfe Ukraine“ gespendet.

(RP) Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Schulen, sei es durch die grausamen Bilder aus dem Land oder dass geflüchtete Kinder zu Schulkameraden werden. Weil die Schulen helfen wollen, haben viele noch vor den Sommerferien Sponsorenläufe durchgeführt, so auch die Montessori-Grundschule Emil-Barth-Straße in Garath.