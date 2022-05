Ende des Monats sollen die Umbauarbeiten beendet sein : Neuer Name für die Freizeitstätte?

Neuer Name für die Freizeitstätte?

Wird der Name Freizeitstätte Garath dem größten Bürgerhaus der Landeshauptstadt noch gerecht? Auch das soll bei einer Onlinebefragung Thema sein, die am 13. Mai startet. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Die Arbeiten für die Rundum-Sanierung sind auf der Zielgeraden. Heute startet eine Onlinebefragung – auch dazu, ob der Name des Bürgerhauses noch passt.

Das Datum für die feierliche Wiedereröffnung der Garather Freizeistätte steht schon seit Längerem fest: Am 18. November wird das Ende des Um- und Ausbaus gebührend gefeiert. Doch ob die Gäste dann tatsächlich noch den Schriftzug „Freizeitstätte Garath“ vorfinden werden? Maren Siegel, Leiterin der städtischen Einrichtung, die dem Jugendamt unterstellt ist, hat sich in den vergangenen Monaten oft den Kopf zerbrochen, ob der Name für Düsseldorfs größtes Bürgerhaus noch passt.