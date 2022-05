Projekt der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft : Häuseraufstockung in Garath ist vom Tisch

Düsseldorf Das Wohnungsbauprojekt aus dem Jahr 2019 ist erneut Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung 10, weil die Statik gegen die Aufstockung spricht. Die BV tagt morgen in der Gesamtschulaula.

Am Dienstag kommt die Bezirksvertretung 10, zuständig für die Stadtteile Garath und Hellerhof, ab 17 Uhr in der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße zur nächsten Sitzung zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. Auf der Tagesordnung stehen zwei für die Bürger interessante Bauprojekte. Doch zu Beginn der Sitzung stellen sich erstmal die beiden neuen Bezirksbeamten für den Stadtbezirk vor: Jaquelin Dreischer und Peter Lohmann. Direkt im Anschluss gibt es eine Präsentation der Kriminalitäts- und Unfallstatistik des vergangenen Jahres zu den Zahlen aus Garath und Hellerhof durch Norbert Latuske, Leiter der Polizeiinspektion Süd.

Eine Bauvoranfrage liegt für den Neubau und Ersatzneubau von Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage an der Otto-Braun-Straße 3 sowie an der Adalbert-Probst-Straße an den Hausnummern 17-23, 12-24, 13-15 auf dem Tisch. Bereits 2019 war das Projekt in die BV-Sitzung gekommen. 67 neue Wohnungen hatte die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft dort geplant.