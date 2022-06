3x3-Basketballturnier in der Garather Gesamtschule : Flora-Realschüler sichern sich in Garath Finalticket

Düsseldorf 118 Team mit 500 Schülerinnen und Schülern nahmen an dem Turnier an der Stettiner Straße teil. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Verein „sport partner ships“.

Die Gesamtschule war die einzige Gastgeber-Schule für das 3x3-Basketballturnier in Düsseldorf. In 118 Teams aller NRW-Schulformen gingen rund 500 Schülerinnen und Schüler auf die Korbjagd. 28 Teams der Partnerschulen, an denen der Verein SPS Basketball-AGs anbietet, waren bei der 28. NRW-3×3-Tour am Start. Zwei Teams schafften es bis ins Finale. Zum ersten Mal trug sich ein Team von SPS auf der Siegerliste ein. Die „Ullen Ballers“ der Realschule Florastraße setzten sich im Endspiel gegen ein Team aus Hürth durch, damit haben sich die Düsseldorfer für das Finalturnier am Wochenende in Recklinghausen qualifiziert. Dagegen musste sich ein Team der Gesamtschule Stettiner Straße im Finale geschlagen geben. „Wir finden es toll, dass so viele Schülerinnen und Schüler aus unseren AGs die Chance nutzen, sich mit Teams anderer Schulen zu messen“, betonte Lehmhaus.