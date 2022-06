Theaterprojekt lädt in Hassels und Garath zum Mitmachen ein : Öffentliches Wohnzimmer voller Kultur

Düsseldorf Die beiden Düsseldorfer Theaterschaffenden Faraz Baghaei und Alexandra Lukas haben das Theaterprojekt „Unser Wohnzimmer“ gestartet. Das wird jetzt mit je einer weiteren Aufführung in Garath und Hassels zu erleben sein.

Plötzlich erklingt eine Opern-Arie. Auf dem Platz vor dem Ernst-Lange-Haus an der Fürstenberger Straße in Hassels singt Sopranistin Lisa Katarina Zimmermann vom Klangkollektiv Düsseldorf . Anschließend zeigt sie den Kindern und Besuchern einfache Gesangsübungen. Und sie beantwortet viele Fragen, denn die meisten sind überrascht, wie laut und klar ihre Stimme auch ohne Mikrofon klingt.

Wo 24. Juni (13 bis 18 Uhr) in Hassels, Platz vor dem Ernst-Lange-Haus (Fürstenberger Str. 16) und am 25. Juni (13 bis 18 Uhr) in Garath, Nikolaus-Groß-Platz

Dann schauen Bewohner aus den Fenstern und hören, was draußen auf dem Platz vor sich geht. Schnell sind die Stühle auf dem Platz belegt. Kinder laufen herum, tanzen oder singen und klatschen mit. Passanten bleiben stehen, kommen miteinander ins Gespräch oder dürfen einen Rap mitsingen. „Uns war es schon immer ein Anliegen, Theater nicht nur in den Institutionen und typischen Räumlichkeiten zu denken, sondern damit auf die Straße zu gehen und viele unterschiedliche Menschen anzusprechen“, sagt Regisseur Faraz Baghaei. Deshalb gibt es keinen Ticketverkauf. „Jeder kann sich einfach dazu gesellen und Kunst erleben“, sagt der Regisseur Baghaei.

Schauspielerin Alexandra Lukas und Regisseur Faraz Baghaei lernten sich im Jugendclub am Düsseldorfer Schauspielhaus kennen, studierten an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg und arbeiten seitdem an verschiedenen Theaterformaten im öffentlichen Raum. Sie wollen mit ihren Projekten ein diverses Publikum jeden Alters ansprechen und die Menschen direkt in den verschiedenen Stadtteilen vor Ort erreichen. Auch Diskussionen und Gesprächsformate finden statt. Das Projekt wird noch einmal in beide Stadtteile kommen.