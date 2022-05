Tag der Städtebauförderung : Spielplätze in Garath sollen noch im Sommer fertig werden

Jana Lauffs vom Stadtplanungsamt am Tag der Städtebauförderung im Gespräch mit Anwohnern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zum Stadtteilzentrum kamen am Freitag viele Bürger und informierten sich über Garath 2.0. Anlass war der „Tag der Städtebauförderung“.

(lod) Am Tag der Städtebauförderung hat sich erneut gezeigt, wie engagiert die Garather Bürger für ihren Stadtteil sind. Am Freitagmittag hatten Passanten, Anwohner und Besucher vor dem Stadtteilbüro an der Fritz-Erler-Straße viele Fragen an Jana Lauffs vom Stadtplanungsamt. Können mehr Abfalleimer direkt neben Sitzbänken im Stadtteil aufgestellt werden? Warum passen Busverbindungen so wenig zu abfahrenden S-Bahnen? Wie weit sind die Bauarbeiten für neue Spielplätze? Jana Lauffs freut sich, dass das Bürgerinteresse am Tag der Städtebauförderung recht groß war. „Es ist immer eine gute Idee, spontan und niedrigschwellig mit den Garathern ins Gespräch zu kommen“, sagt sie.

Gute Nachrichten hatte sie für alle Eltern junger Kinder. Wasser-, Ameisen- und Salamanderspielplatz sind fertig gebaut, noch in diesem Spätsommer sollen Bundspechtspielplatz und Farbenspielplatz fertiggestellt werden.

Die neuen Spielplätze gehören zum Förderprojekt Garath 2.0, dessen zahlreiche bauliche Maßnahmen den Stadtteil verbessern sollen. Weitere Projekte des Programms sind neue Mehrfachsporthallen, der Bewegungsparcours, die neue Jugendfreizeiteinrichtung sowie der Umbau der Freizeitstätte Garath. „Viele Bürger sind gekommen und schauen sich auf großen Bannern an, wie weit die Fortschritte sind“, sagt Jana Lauffs.

„Wir nutzen gerne die Gelegenheit, am Tag der Städtebauförderung auf unsere Projekte aufmerksam zu machen und gemeinsam mit den engagierten Menschen am Ort unsere Erfolge in der Stadterneuerung zu feiern“, sagt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen über die Intention des Aktionstages am Freitag.