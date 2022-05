Bezirksvertretung 10 fordert Verbesserungen für Radfahrer : Stadt arbeitet an Lösung für Koblenzer Straße

Düsseldorf Die Garather Bezirksvertreter kritisieren nach wie vor die Situation der Radwege. Die Stadt prüft noch. Alle warten auf den Ausbau für den Radschnellweg.

Nach wie vor sind die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 unzufrieden mit der Situation der Radfahrenden im Stadtbezirk. Deswegen hatte das Gremium in seiner September-Sitzung die Verwaltung um Überprüfung einiger Punkte gebeten. So die Führung des künftigen Radschnellwegs, der in einigen Jahren von Neuss aus über Benrath nach Garath führen soll, auf der Koblenzer Straße auf beiden Seiten Richtung Innenstadt zwischen Reinhold-Schneider-Straße beziehungsweise Frankfurter und Rostocker Straße sowie die Führung des motorisierten Verkehrs auf den beiden Spuren in Gegenrichtung. Außerdem wünschen sich die Bezirksvertreter an mehreren Stellen Kreisverkehre: Reinhold-Schneider-Straße/Koblenzer Straße, Rostocker Straße /Koblenzer Straße, Bertha-von-Suttner-Straße /Hellerhofweg. Die Bezirksvertretung bittet die Verwaltung erneut darum, als Interimslösung zur Schulwegsicherung den viel zu engen Radweg zwischen Peter-Behrens-Straße und Josef-Maria-Olbrich-Straße stadtauswärts auf eine Fahrspur der dort zweispurigen Koblenzer Straße zu verlegen und gegenüber dem Straßenverkehr zu sichern.