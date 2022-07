Pfadfinder in Neuss : Ein Aufnäher unterstützt Opfer des Ukraine-Kriegs

Flagge Zeigen: „Kein Krieg“ steht auf dem Aufnäher, den viele Pfadfinder schon auf ihrer Kluft tragen. Wer ihn kauft unterstützt damit auch Projekte ukrainischer Pfadfinder, die sich in ihrem Heimatland um so genannte Binnenflüchtlinge kümmern. Foto: DPSG-Bundesverband/Marvin Raußen

Neuss-Holzheim Jeden Tag eine gute Tat: Diesem Anspruch der katholischen Pfadfinderschaft St. Georg kann man auch mit Nadel und Faden gerecht werden. Wie, das stellte jetzt die in Holzheim ansässige Bundesleitung des Jugendverbandes vor.

Flagge zeigen und Gutes tun. Eine Gelegenheit dazu schafft die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), die einen Spendenaufnäher entworfen hat, mit dem man auch Solidarität mit der Ukraine üben kann. Vom Kaufpreis des Aufnähers mit dem Slogan „Kein Krieg“ gehen zwei Euro an den Solidaritätsfonds der Weltpfadfinderorganisation (WOSM). Erhältlich ist er im Rüsthaus, der Zentrale der DPSG in Holzheim.

Der Aufnäher wurde kurz nach Kriegsausbruch von der DPSG erstellt, wobei Ehrenamtler sowie Pfadfinder deutschlandweit zusammengearbeitet haben, berichtet Charlotte Kossler , Sprecherin der DPSG in Neuss . Das Motiv zeigt die Aufschrift „Kein Krieg“ sowohl auf Deutsch, als auch auf Ukrainisch. Mit dem Zusatz „Scouting for Peace“ und einer Friedenstaube als Symbol für den Frieden, sowie der Weltbundlilie vermittelt der Spendenaufnäher der DPSG eine eindeutige Botschaft. Wer den Spendenaufnäher auf der Kluft trägt, zeige sich solidarisch mit den unschuldigen Opfern des Krieges in der Ukraine, wird auch auf der Website des Verbandes geworben. Dieser Akt der Solidarität mache zugleich auf das Spenden-Projekt der DPSG aufmerksam.

Durch den Verkauf sind bereits 35.000 Euro zusammengekommen. Dieses stolze Ergebnis wurde jüngst auf der DPSG-Bundesversammlung erwähnt, die in Passau zusammenkam. Das Geld fließt in den Solidaritätsfonds, der auch den ukrainischen Pfadfindern Mittel für ihre Arbeit mit Binnenflüchtlingen zur Vefügung stellt. Doch auch andere nationale Pfadfinderorganisationen erhalten durch den Verkauf und die Spende an den Solidaritätsfonds der WOSM Unterstützung. Denn auch Organisationen in Polen, Moldawien und Rumänien beweisen Mitmenschlichkeit und bieten Flüchtlingen aus der Ukraine ihre Hilfe an. Sie erfahren die gleiche Förderung, wie die Pfadfinder in der Ukraine. Geld, wie auf der Bundesversammlung betont wurde, um auch weiterhin lebenswichtige Güter, Unterkünfte und Freiwillige, sowie wichtige Logistik bereitstellen zu können.