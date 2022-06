15-Jähriger In Düsseldorf verurteilt : Bewährungsstrafe für brutalen Überfall

Düsseldorf Im April hatten drei Jugendliche eine Hundehalterin im Garather Forst überfallen. Jetzt wurde der Jüngste des Trios (15) unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt.

In diesem Urteil enthalten ist auch ein weiterer Raubzug des Jugendlichen gegen einen 65-jährigen Passanten am Bahnhof in Hilden, den der Angeklagte ebenfalls gestanden habe. Das hat das Amtsgericht am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt.