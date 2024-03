Supermarkt im Düsseldorfer Süden Vorbereitungen für die Planung ziehen sich hin

Es gibt Themen, da geht es in der Stadt nicht voran. Oft sind davon Bauprojekte betroffen. Doch unermüdlich legen die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 den Finger in die Wunde und fragen Sachstände ab, wie in der jüngsten Sitzung die Grünen zum Thema „Standortfindung für einen Vollsortiment-Supermarkt in Garath“.